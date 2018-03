Meteo: Ancora neve in pianura, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Oggi e domani neve in pianura al Nord, vediamo il dettaglio dei cm previsti

Una perturbazione atlantica investe la nostra Italia

La neve sta imbiancando gran parte del Centro-Nord e anche la Toscana, al primo mattino pure Umbria, Marche e Abruzzo, ma sulle regioni centrali presto si trasformerà in pioggia.



ANALISI METEO - I venti geli di Burian non soffiano più sull'Italia. Una perturbazione atlantica sta interessando il nostro Paese. Le precipitazioni ad essa collegate, date le basse temperature, risulteranno a carattere nevoso su tutte le regioni settentrionali e parte di quelle centrali.



1° MARZO - La Primavera meteorologica è nel segno delle nevicate su tutto il Nord.

Nella prima parte della mattinata nevicherà anche su Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia e Abruzzo, poi la neve lascerà ben presto posto alla pioggia.



VENERDì 2 MARZO - Neve fino al piano su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia occidentali e Trentino Alto Adige. Dal primo pomeriggio migliora al Nordovest.



ACCUMULI PREVISTI - La coltre bianca potrebbe raggiungere i 4/8 cm su tutto il Nord, fino a 10/12 cm in Emilia Romagna, con accumuli più consistenti in collina.



MAPPA TECNICA - Tratta dal nostro esclusivo modello ETA-ZEUS mostra con la colorazione di verde le zone dove è previsto nevicare il 1° Marzo.



TUTTI I CENTIMETRI PREVISTI - Come possiamo notare, la regione più colpita dalle nevicate sarà l'Emilia Romagna con accumuli attorno a 10-15 cm come sulla Toscana centro-settentrionale (fino a 8-12 cm), e sul basso Piemonte (cuneese con 10-40 cm).

Sul resto della Pianura padana non si supereranno i 7-8 centimetri.

