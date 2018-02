Meteo: Ancora piogge, e neve in pianura, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Nuovo centro depressionario sull'Italia. Dopo un secondo weekend di Febbraio previsto piuttosto asciutto e spesso soleggiato su molte zone (ad esclusione delle estreme regioni meridionali), ecco che il tempo comincerà nuovamente a peggiorare dalla tarda serata di Domenica 11

SITUAZIONE - Dalla sera di Domenica 11, una nuova depressione di origine Nordeuropea si tufferà nel Mediterraneo entrando dalla valle del Rodano.

Il centro depressionario, tra Lunedì 12 e Martedì 13, si sposterà dal mar Ligure verso il centro Italia e quindi il medio/basso Adriatico, influenzando con piogge e nevicate fino a bassa quota soprattutto l'Emilia-Romagna, il Triveneto e in maniera minore il Centro-Sud.

NEVE IN EMILIA - Nel corso di Lunedì 13, verso sera la pioggia si trasformerà in neve su molte zone dell'Emilia centrale, come a Bologna, Reggio Emilia, Modena. Qualche episodio nevoso possibile anche a Ferrara.

Neve anche a Forlì e Cesena.

PIOGGE - Interesseranno il Triveneto, la Lombardia sudorientale, la Toscana, l'Umbria e le Marche. In serata piogge anche in Campania e Sicilia occidentale.

Precipitazioni sparse sul resto delle regioni centro-meridionali.

TEMPERATURE E VENTI - Valori termici in diminuzione con valori sotto la media di 4/6°. Venti di Bora sui bacini settentrionali, anche forte al Nordest.

Sul resto dei settori soffieranno a rotazione ciclonica: Bora sui bacini settentrionali, Libeccio su Tirreno, Ionio e medio/basso Adriatico.

Notizia segnalata da (iLMeteo)