Meteo: Anticiclone fino a Giovedì. Ecco la Previsione per il Resto della Settimana

Prosegue l'incontrastato dominio di un anticiclone diventato ormai superstar e che è foriero di una stabilità atmosferica che avvolge quasi tutto del nostro Paese. Ci apprestiamo a vivere altri giorni di dominio anticiclonico, quanto meno fino a giovedì, infatti da venerdì l'alta pressione perderà potenza con qualche conseguenza sul tempo in Italia.

Vediamo più nel dettaglio le previsioni per per il resto della settimana.

Da martedì 14 e almeno fino a tutto giovedì 16 gennaio, continueremo a registrare questi piccoli segnali di crisi dell'alta pressione con un ulteriore rinforzo delle umide correnti atlantiche che, soprattutto martedì, porteranno una maggior ingerenza delle nubi specialmente sulla Liguria e sui litorali settentrionali della Toscana. Qui ci attendiamo qualche pioggia che si protrarrà anche per la giornata di mercoledì 15. Altrove non ci saranno grandi cambiamenti con le consuete riduzioni della visibilità sulla Val Padana e con una residua nuvolosità sull'area ionica, ancora marginalmente coinvolta da una circolazione ciclonica.

In seguito, segnatamente da venerdì 17, la nostra attenzione si concentra su un profondo vortice nord atlantico il quale, se tutto verrà confermato, potrebbe avvicinarsi con fare minaccioso al nostro Paese nel corso del prossimo fine settimana con l'intento di riportare finalmente un po' più di dinamismo in questa dormiente atmosfera.

A proposito di ciò è atteso l'arrivo di due deboli perturbazioni, dirette principalmente al Centro. Con esse torneranno le piogge e anche alcune nevicate a quote relativamente basse sugli Appennini.

La distanza previsionale tuttavia, ci costringe ad attendere prima di poter capire quali saranno gli eventuali effetti di questo vortice sull'Italia. Ne sapremo dunque di più nei prossimi aggiornamenti. Notizia segnalata da (iLMeteo)