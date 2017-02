Meteo: San Valentino, sole e clima mite

Clima via via più mite dal 14 febbraio, arriva l'anticiclone di san Valentino

Con questo articolo vogliamo fare il punto circa la situazione tra il 13 e il 20 Febbraio, osservando gli ultimi aggiornamenti meteo.

EVOLUZIONE - Fino a Martedì 14 tempo non del tutto soleggiato sull'Italia, a causa di infiltrazioni di aria fresca da est che riusciranno a penetrare nel campo di alta pressione determinando degli addensamenti nuvolosi al Nord, sulle regioni del medio Adriatico, localmente al sud e sulle isole maggiori, con piovaschi occasionali

ANTICICLONE DI SAN VALENTINO - A partire proprio dal 14 Febbraio, le piogge si faranno sempre più rare, alta pressione in rinforzo sull'Italia: è l'anticiclone di San Valentino.



Tempo soleggiato su gran parte delle regioni, isolate foschie sulle zone di pianura; temperature in aumento con clima decisamente più mite per la stagione.

