Meteo: Apollo alle prove tecniche d\'Estate, punta di 30°C, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Valori termici in aumento soprattutto al Nord e in Toscana, sfiorati i 30 su alcune città del Nord come Bolzano, ma 28 a Milano e Bologna

L'anticiclone europeo "Apollo" si sta gradualmente espandendo su gran parte delle nostre regioni, a partire da quelle settentrionali per poi scivolare verso quelle centrali e più tardi anche su quelle meridionali.

Il cuore caldo dell'alta pressione pulserà maggiormente sulle regioni settentrionali e in Toscanadove le temperature misureranno valori quasi estivi se non tipicamente estivi su alcune zone.Ecco allora che fino a Domenica 22 Milano, Torino, Bologna e gran parte delle città della Pianura padana toccheranno facilmente i 25/26°C, le valli alpine del Trentino Alto Adige raggiungeranno i 30°C, Trieste invece si "fermerà" soltanto a 28°C e Firenze 27°C.Qualche grado in meno invece sulle regioni centro-meridionali con 23° a Roma, 24°C a Napoli e Catanzaro, 22°C a Bari.Segnaliamo poi una temporanea diminuzione dei valori al Nord Domenica 22 e soprattutto lungo le coste; Venezia ad esempio scenderà a 20°C e Genova soltanto 18°C.Qualche grado in meno anche al Centro-Sud, Roma infatti scenderà fino a 19°C, 18°C a Catanzaro e 20°C a Palermo.Notizia segnalata da: (iLMeteo)