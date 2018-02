Meteo: Arriva Burian, con bomba meteorologica, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Giovedì 22 ciclone mediterraneo e aria gelida russa. A FINE MESE bomba meteorologica con Burian

Nelle prossime ore si assisterà ad un vero e proprio colpo di scena nello scenario meteorologico a scala europea; il clima sull'Europa, Italia e Mediterraneo subirà un vero e proprio shock ad opera di due azioni concomitanti: da un lato aria gelida dalla Russia muoverà verso il continente da est verso ovest a causa di un repentino riscaldamento stratosferico polare, il cosiddetto strat-warming; dall'altro il bacino del mediterraneo, divenuto oramai preda degli impulsi perturbati atlantici, diverrà terreno di battaglia tra l'aria umida e temperata meridionale e l'aria gelida continentale con la formazione di un ampio vistoso vortice depressionario.

L'assetto ciclonico sui mari italiani rimarrà attivo per tanti giorni, probabilmente per almeno 7 giorni, e tra Giovedì e Venerdì l'aria gelida riuscirà a penetrare sul nostro territorio sia dalla Valle del Rodano sia dalla porta della Bora, consentendo nevicate sino al piano sull'Emilia Romagna, Umbria, Marche, Toscana e quote basse al Centro e anche al Sud.

Ma la vera BOMBA METEO si verificherà tra il 25 e il 27 quando un nucleo di aria freddissima fino a -24°C a 1500m, letteralmente lo split polare, sgangiatosi da latitudine artico-asiatico-siberiane, punterà come Burian verso tutte le nostra regioni fino alla Germania, Francia, Isola Birtanniche e anche verso l'Italia.

