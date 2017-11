Meteo: Attila attacca l\'Italia - sciabolata artica, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Shock - Lunedì 13 arriva Attila, sciabolata artica. Prima irruzione di aria artica, maltempo e neve a bassa quota

L'Autunno entra nel vivo e ora fa sul serio. La prima irruzione di aria artica della stagione si sta preparando ad invadere l'Italia. Ci riuscirà nella giornata di lunedì 13, ma il tempo comincerà a peggiorare già da domenica.

- Nel corso di domenica una bassa pressione di origine scandinava si muoverà velocemente verso l'Europa centrale.Attila, questo il nome del centro depressionario, si adagerà sulle Alpi per poi scavalcarle nelle prime ore di Lunedì.- La mappa tratta dal modello ECMWF, mostra la situazione atmosferica a circa 5500 metri di altezza. Il blu indica l'estrazione fredda dell'aria. Le linee sono le isobare (punti di uguale pressione). Dove la linea forma un cerchio significa che è presente una bassa pressione. Attorno alla bassa pressione i venti e le nubi ruotano in senso antiorario.- Subito molte nubi al Nord. Peggiora velocemente nel corso del pomeriggio sulle regioni settentrionali verso Toscana, Lazio e Umbria con piogge via via più diffuse. Piogge in arrivo anche su Sardegna e Campania. Peggiora ulteriormente nella notte al Nordest e al Sud.- Attila si sposta gradualmente verso il Centro-Sud. Inizialmente maltempo al Nordest con piogge, temporali e neve sopra i 400/500 metri. Maltempo anche al Centro-Sud con precipitazioni forti. Poche nubi al Nordovest. Precipitazioni sempre più sparse entro sera.Sopra i 4/500 metri al Nordest e Toscana, sopra i 1000 metri sull'Appennino centrale, a quote via via superiori man mano che si scende verso il Sud.- Moderati o forti. Bora al Nordest, Maestrale su Ligure e Tirreno, Ponente su basso Tirreno, Libeccio su basso Adriatico e Ionio.Calo termico di 4/5 gradi al Centro-Nord, poi anche al Sud.Valori massimi sotto i 13° al Nord, non più alti di 15° al Centro, fino a 19° al Sud.Notizia segnalata da (iLMeteo)