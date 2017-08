Meteo: bomba d\'acqua a Cortina, muore una donna

CORTINA D'AMPEZZO, 5 AGOSTO - Carla Catturani, 60 anni, medico in pensione, è morta mentre si trovava alla guida della sua auto, travolta da una frana a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta nella notte su Cortina d'Ampezzo. Le aree interessate sono quelle della zona del Cristallo. A confermare che la vittima è una donna del posto è stato il vicesindaco di Cortina, Luigi Alverà, che ha aggiunto: "Non risultano altre persone coinvolte". Intanto nella zona del Cristallo la strada dolomitica resta interrotta in tre punti.

L'area dell’incidente riporta ad un tragico precedente: proprio il 5 agosto 2015 tre persone - tra cui una ragazzina di 14 anni - avevano perso la vita nel crollo di un ponte, causato anche in quel caso dalle forti precipitazioni che si erano concentrate su San Vito di Cadore.

Claudio Canzone

Fonte foto: iltempo.it