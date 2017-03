Meteo: (Bora scura) Irruzione area fredda, previsione Nord, Centro, Sud e Isole

Analizziamo con una serie di mappe tecniche l'irruzione di Bora attesa per Domenica 26

Andiamo ad analizzare, aiutandoci con una serie di mappe, l'irruzione di aria fredda (Bora) che da Domenica 26 interesserà l'Italia. Iniziamo col capire innanzitutto perché avverrà tutto ciò.

- L'alta pressione delle Azzorre si posizionerà sull'Europa centro-occidentale e allungherà un suo promontorio in direzione dei settori sudorientali, in attesa di conquistare il Mediterraneo centrale. In attesa dell'avvenuta conquista, dal bordo sudorientale dell'anticiclone scenderà aria fredda che entrerà in Italia attraverso la porta della Bora. L'aria sarà accompagnata da nuvolosità e precipitazioni (Bora scura).- La mappa in allegato mostra l'ora indicativa (ore 18 di domenica 26) nella quale la Bora giungerà in Italia, accarezzando le coste dell'Adriatico. Nelle ore successive dilagherà verso il resto del Nord e del mare Adriatico. Il vento accompagnerà nubi e precipitazioni.

LA NUVOLOSITA' - In questa mappa possiamo notare la nuvolosità, per lo stesso giorno e ora, che verrà portata dalla Bora. Nubi rosse o con arancione intenso indicano precipitazioni certe e moderate. Questa nuvolosità poi dilagherà assieme al vento, verso il resto del Nord e regioni adriatiche.



LE PRECIPITAZIONI - In questa mappa, possiamo vedere come le nubi viste prima e la Bora, portano le piogge e anche temporali. Precipitazioni localmente moderate, il blu indica proprio questo, e più è intenso e più le precipitazioni sono forti.

(notizia segnalata da iLMeteo)