Meteo: Burian 2, allarme neve, ecco le previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Meteo: Burian, allarme neve, ecco le previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole. Nella notte tra domenica e Lunedì entrerà il Burian Bis dalla Porta della Bora e le piogge si trasformeranno in neve specie in Emilia e Veneto

Il Burian entrerà con prepotenza dalla Porta della Bora (e anche da alcune zone della Croazia), provocando la trasformazione della pioggia in neve sul Nordest, in particolare su Emilia Romagna (escludendo la costa ovviamente), Veneto (qui invece compresa la costa), Friuli Venezia Giulia e certamente il Trentino Alto Adige: il contrasto tra l'aria fredda di origine russa con le temperature miti presenti innescherà fenomeni talora violenti (non sono poi così rari i temporali di neve a Marzo). Sono presenti alcuni cm di neve sull'Emilia, in particolare su Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, con punte di 8 cm al primo mattino proprio in provincia di Modena, mentre a poche centinaia di metri si potranno raggiungere i 15cm.



Le neve, sospinta da venti di Bora farà la sua comparsa a Trieste, poi sulla costa veneta a Jesolo, Caorle, Bibione, Portogruaro, poi a Venezia città, in estensione al resto del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, con tratti di neve bagnata con pioggia mista a neve. Nelle mappe che seguono vengono raffigurate con colori più scuri le zone dove sono attese le nevicate più copiose, ovviamente non tutta la neve che cade rimane al suolo, anzi riteniamo possa accumulare solo sulla pianura emiliana e sui rilievi, noncé in alcune zone del triestino e della costa veneta attorno a Jesolo-Venezia.

Notizia segnalata da (iLMeteo)