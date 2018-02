Meteo: Burian porta il gelo della Siberia, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Arriva il Burian, eccezionale ondata di gelo dalla Siberia

Ogni 5-7 anni il Burian viene a visitare l'Italia, e dopo il 2012 eccolo di nuovo nel 2018 violentissimo in tutta Europa



La stagione invernale, fin qui povera di nevicate in pianura e anche di freddo, potrebbe risvegliarsi tra la fine di Febbraio e i primi di Marzo.

Avevamo parlato in precedenti articoli del forte riscaldamento in atto nella stratosfera: lo strat-warming più potente degli ultimi 30 anni.

Probabilmente quello che analizzeremo sarà originato proprio da questo sconvolgimento atmosferico.



SITUAZIONE - Osservando le ultime emissioni modellistiche, a partire dal 20 Febbraio l'alta pressione delle Azzorre si sposterà gradualmente verso l'oceano Atlantico per poi dirigersi verso la Scandinavia. Questa manovra favorirà l'arrivo di aria gelida dai settori artico-continentali.



EVOLUZIONE E CONSEGUENZE - Con la situazione descritta, un nucleo molto freddo in quota dalla Russia si muoverebbe in senso retrogrado verso l'Europa centrale e raggiungerebbe, entro la fine del mese, anche l'Italia.

L'aria in arrivo dalle steppe russe non è altro che il Burian, vento gelido siberiano.



CICLONI NEVOSI - L'ingresso del Burian in Italia porta sempre condizioni di gelo su molte regioni, soprattutto quelle adriatiche e al Nordest, zone più esposte a questo vento.

La possibile interazione con l'Atlantico potrebbe poi favorire l'arrivo di perturbazioni che porterebbero nevicate diffuse fino in pianura su molte regioni.



CONCLUSIONI - Sembra proprio che l'ondata di gelo e possibile neve diventi realtà dopo il 24/26 Febbraio. Le conseguenze in fatto di precipitazioni sono ancora tutte da verificare in quanto i modelli internazionali di previsione fanno fatica ad interpretare queste retrogressioni.

