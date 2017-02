Meteo: Caldo in aumento! 15° ecco dove

Arriva l'alta pressione, valori termici in aumento in particolare al Nord. Fino a 13° a Milano Giovedì!Con questo articolo vogliamo fare il punto circa la situazione meteo che si verrà a creare nelle prossime ore sull'Italia, osservando con attenzione l'andamento delle temperature massime sull'Italia.

SITUAZIONE - Sul Belpaese è in arrivo un campo di alta pressione, che da Martedì porterà tempo via via più stabile e soleggiato su gran parte delle regioni.

Le temperature tenderanno ad aumentare, specie nelle ore diurne e al Nord.

TEMPERATURE IN AUMENTO AL NORD - A Milano le massime passeranno dai 9 gradi di Lunedì fino ai 12 di Giovedì; a Torino passeremo da 8 a 12° mentre ad Aosta l'aumento sarà più contenuto, con i valori massimi che arriveranno a toccare 8° Giovedì, contro i 7° di Martedì. 12° di massima a Padova, 13 a Genova.

A Roma, Martedì, si raggiungeranno i 15°.

Al mattino e in serata le temperature continueranno ad essere piuttosto fredde, specie al Nord e nelle zone di pianura.

VALORI TERMICI IN AUMENTO SULLE TIRRENICHE - Sul versante tirrenico avremo temperature ancor più miti: tra Toscana, Lazio, Campania e Calabria si potranno toccare localmente i 16°. Temperature simili anche sulle isole maggiori.

