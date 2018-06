Meteo: Caronte, ecco il caldo rovente, da 35 a 40 gradi, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Arriva la Bolla di caldo rovente. Da Domenica si vola tra 35 e 40 gradi, ma DURA POCO

L’Anticiclone Africano Caronte da Domenica 1 Luglio si espanderà con forza verso l’Italia

Una volta si chiamava semplicemente Estate oppure banalmente caldo, poi sono arrivate le varie Bolla Africana, Anticiclone Africano, Bolla Rovente, per finire poi in bellezza con Bomba Calda, Bomba Africana, Bolla Bollente passando ovviamente per il nostro tanto amato, o odiato, Caronte, che sebbene di classiche memorie, desta sempre qualche fastidio, perplessità, disappunto; e se a molti lettori piace molto un certo modo di comunicazione vivace, altri lo detestano con veemenza, nemmeno fosse il demonio in persona.

Fortuntamente, a parte il disagio, quello sì violento ed opprimente, questo caldo non è indemoniato e non serve l’esorcista per farlo passare, ci penserà la Natura stessa.E così Caronte, il caldo forte, l’avete capito è la stessa cosa, arriverà puntuale il 1 Luglio, facendo innalzare la solita colonnina di mercurio a 35 gradi nel corso della settimana nelle maggiori città, con punte persino di 40 in alcune zone interne di Sardegna e Sicilia; la coroncina del caldo andrà a parimerito a Bologna e a Firenze, ma ci sarà una costante ovunque e sarà l’AFA, opprimente di giorno, e di sera.Ma poi quest’ondata di caldo così come è arrivata, se ne andrà via presto, già prima del weekend del 7 e 8 Luglio, un po’ come Caronte, iI traghettatore infernale che andava e tornava a recuperare le anime dannate ... quindi forse tornerà quest’anno o forse l’anno prossimo..., ma a noi non resta che soffrire il caldo per cui chiamiamolo solo “caldo boia” come lo definì l’astrofisica Margherita Hackin un’intervista qualche anno fa.Notizia segnalata da: (iLMeteo)