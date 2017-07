Meteo: Caronte il piromane incendia l\'Italia, previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Caronte è ancora Caldo intenso, qualche temporale sui monti. Non si arresta il dominio di Caronte, ancora caldo intenso. Temporali sparsi al Nord

Con questo articolo vogliamo fare il punto circa la situazione meteo attesa nel corso della seconda settimana del mese di Luglio. L'alta pressione Caronte continua ad interessare l'Italia, ma si intravedono segni di cedimento, sopratutto lungo i settori alpini.

SITUAZIONE - Nel periodo in questione l'alta pressione africana Caronte dominerà tutta Italia, incattivendosi soprattutto al Sud, dove si registreranno temperature oltre i 40°.



12 LUGLIO, TEMPORALI SPARSI- Bel tempo prevalente con tanto sole e temporali che diverranno gradualmente più frequenti sull'arco alpino e prealpino e localmente sulle medio-alte pianure del Triveneto e sul Piemonte.

SUD ROVENTE - Caldo intenso soprattutto al Sud, e Pianura Padana centro-orientale, con temperature localmente superiori ai 35-36°.

Nell'entroterra siciliano si potranno toccare e in alcuni casi superare, i 42 °.

13-16 LUGLIO, CALO TERMICO - Affluiscono correnti più fresche da Nordest, che portano un calo delle temperature al Centro-Sud, specie lungo le regioni adriatiche.

Al Nord, temporali lungo i rilievi alpini nella giornata di Venerdì, temperature ancora elevate; qualche temporale sarà possibile anche lungo l'Appennino centrale

Sabato, via via più instabile sulle regioni meridionali, con piogge e temporali pomeridiani in formazione lungo l'Appennino; al Nordovest, per effetto favonico, le temperature tenderanno ad aumentare.

TEMPERATURE - Sopra la media e molto calde fino a Mercoledì 12, da Giovedì 13 graduale diminuzione soprattutto al Centro-Sud. Ancora caldo ma con meno afa al Nord, specie al Nordovest.