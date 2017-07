Meteo: Caronte in crisi concede, temperature giù di 10° previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Da Venerdì 14 Caronte concede un BREAK. Temperature giù di 10°. Aria più fresca verso l'Italia, temperature in calo e refrigerio, ma non per tutti

L'anticiclone Caronte concederà una tregua temporanea dal gran caldo: correnti più fresche e instabili affluiranno verso l'Italia tra il 14 e il 18 Luglio.

SUD ITALIA, FINALMENTE REFRIGERIO MA...- I valori termici caleranno maggiormente sulle regioni Adriatiche: a Bari e Foggia Domenica si toccheranno i 27°, contro una massima attesa per Mercoledì di 37°.

Calo delle temperature meno avvertibile sulle regioni Tirreniche: su questi settori non sarà raro vedere la colonnina di mercurio schizzare fino a 34°.

NORD, CALO PIU' CONTENUTO- Le temperature, seppur in maniera minore, caleranno anche al Nord: 2-3 gradi in meno tra Venerdì e Domenica specie al Nordest. Qualche isolato temporale potrà svilupparsi sui settori alpini

Al Nordovest, complice un leggero effetto favonico nella giornata di Sabato, le temperature sono destinate ad aumentare leggermente, anche se avremo minori condizioni di afa.

(Notizia segnalata da: IlMeteo)