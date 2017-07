Meteo: Caronte invia kamikaze sull\'Italia, previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Meteo: Italia nell'inferno di CARONTE, bel tempo e caldo africano. Anticiclone africano che conquista l'Italia portando una nuova ondata di caldo

L'anticiclone africano Caronte ha conquistato l'Italia e inizia a trasportare aria caldissima direttamente dal deserto del Sahara. Poche piogge nei prossimi giorni, ma temperature in costante aumento.

SITUAZIONE - Mercoledì 5 Luglio una bassa pressione atlantica ha raggiunto il Portogallo favorendo così la risalita dell'anticiclone africano Caronte che ha iniziato a trasportare masse di aria calda e umida, dal deserto del Sahara verso l'Italia.



GIOVEDI 6 Luglio - Sole prevalente. Isolati temporali tra Alto Adige e Bellunese settentrionale.



VENERDI 7 Luglio - Sole ovunque. Rari temporali pomeridiani sui confini dell'Alto Adige.



LA MAPPA TECNICA - La seconda mappa in allegato, tratta dal nostro esclusivo modello ETA-ZEUS 2016, rappresenta le temperature previste per Sabato 8 Luglio a 2 metri da terra. Queste non si discostano da quelle previste per Venerdì 7. In rosso sono rappresentate le zone dove le temperature potranno raggiungere i 38/40°. Il dettaglio termico lo potete leggere nel paragrafo qui sotto.



TEMPERATURE BOLLENTI - Molto caldo su tante regioni italiane. Valori massimi fino a 38/39° o localmente punte di 40° si potranno avere su Emilia, basso Veneto, bassa Lombardia, Marche interne, Sardegna meridionale, gran parte della Puglia interna, Basilicata meridionale e zone interne della Sicilia. Valori massimi fino a 35/36° sul resto delle zone di pianura, ma sull'Alto Adige, specie nelle vallate i termometri potrebbero raggiungere anche i 37°.(Notizia segnalata da iLMeteo)