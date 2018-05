Meteo: Ci sono strane nuvole, caldo afoso o temporali? Previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Ci sono strane nuvole, ma che sta succedendo? Preludio di cosa? Satellite

Cosa sta per accadere? Scenario curioso con un ammasso nuvoloso dalla Francia più veloce del previsto, afa ed elevato tasso di umidità diffuso, inquietante umidità e inquinamento sulla Valpadana

Le immagini che ci giungono come di consueto dal satellite sono eloquenti e ci mostrano uno scenario curioso.

Da un lato pur in un contesto di alta pressione, dalla Francia si avvicina più veloce del previsto la perturbazione temporalesca che doveva giungere Lunedì e che pertanto potrebbe dar qualche fastidio già oggi pomeriggio sulle Alpi occidentali e sul Piemonte e soprattutto domani Domenica quando focolai temporaleschi scenderanno sicuramente verso la Valpadana...



Dall'altro nubi basse grigie sulla Calabria non solo non stanno dando nessuna parvenza d’Estate sulla costa tirrenica, ma sono presagio di alta umidità e caldo afoso nelle prossime ore e nel pomeriggio su tutte le regioni non solo al Sud.



Diffusamete si nota inoltre un elevato tasso di umidità per la presenza nelle immagini di una diffusa opacizzazione. Dal visible, ovvero dall’occhio naturale del satellite, non si riesce a vedere in modo limpido il terreno e i mari perché coperti da una leggera foschia.



Anche questo è un elemento inquietante di afa e nel caso della Valpadana anche di polveri e inquinamento persistenti. Pensiamoci.

Notizia segnalata da (iLMeteo)