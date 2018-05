Meteo: Ciclone in formazione maltempo e venti impetuosi, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Un ciclone italico-mediterraneo prenderà forma nel corso del pomeriggio/sera di Mercoledì e si approfondirà ulteriormente nei giorni successivi

Dalle prime ore di Mercoledì 2 Maggio inizierà a prendere forma sul medio/basso Tirreno un ciclone mediterraneo, facendo iniziare così una lunga fase di maltempo per molte regioni.

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata dall'ingresso di aria più fresca dai quadranti nordorientali che si mescolerà ad aria più calda proveniente dall'Africa, creando gli ingredienti necessari per un tempo fortemente perturbato. Infine la formazione del ciclone nei pressi della Sardegna porterà diffuso maltempo per molti giorni sull'isola.Nel dettaglio: sin dalle prime ore del giorno piogge diffuse sulla Sardegna con locali temporali forti accompagnati da grandinate e possibili nubifragi su tutti i settori orientali dell'isola.

Nel corso del giorno forti piogge sono attese anche in Emilia Romagna, come a Bologna, Ferrara, in Veneto sul rodigino e padovano, in Piemonte sul cuneese e a Torino, in Trentino Alto Adige, in Lombardia come a Milano, e in Toscana.



Verso sera il tempo peggiorerà anche sulla Sicilia occidentale, come a Trapani e Palermo con piogge intense, mentre peggiorerà ulteriormente sul Piemonte con forti piogge su torinese, cuneese e biellese, nel frattempo il tempo migliora temporaneamente sul Veneto e Friuli costiero e relativo entroterra.



A parte la Sicilia, le regioni meridionali rimarranno in attesa con un tempo piuttosto soleggiato.

L'ingresso di venti più freschi poi farà calare ulteriormente le temperature dopo l'abbassamento avuto Martedì 1 Maggio: valori più autunnali che primaverili si registreranno su molte città. Torino 12°C, Milano 15°C, Bologna 17°C mentre Roma acquisterà qualche grado in più, ma rimarrà sotto i 20°C.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)