Meteo: Clima mite, nebbie al Nord, sole al Centro-Sud

L'alta pressione condiziona il tempo sull'Italia, ecco le previsioni

Settimana con la pressione in ulteriore rinforzo sul nostro Paese. L'alta pressione porterà tempo stabile un po' ovunque, spesso soleggiato, ma non ovunque, dato che tornerà la nebbia sulla Pianura Padana.

NEBBIA - Un aspetto negativo dell'alta pressione, specie nei mesi invernali, è la nebbia. Nebbia che tornerà a ridurre la visibilità sulla Pianura Padana, specie nelle ore notturne e al mattino, ma in parziale dissolvimento durante il giorno. Da mercoledì possibile nebbia o nubi basse anche in Toscana, Umbria, Lazio settentrionale e lungo le valli appenniniche.



DOVE SARA' PIU' NUVOLOSO - Le zone che vedranno più nubi, oltre al Nord (nubi basse per effetto di sollevamento della nebbia), potranno risultare la Sicilia, localmente la Calabria meridionale e da metà settimana le regioni tirreniche e la Liguria. Su queste zone saranno possibili anche occasionali precipitazioni, peraltro deboli.



CLIMA MITE - L'alta pressione però, ove il tempo sarà soleggiato, porterà anche un aumento delle temperature che torneranno a misurare valori superiori ai 15/18° al Sud, Isole maggiori, al Centro, sulle valli alpine e su alcune zone del Nordest (quelle non interessate dalla nebbia).

(notizia segnalata da; iLMeteo)