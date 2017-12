Meteo: crollo termico in arrivo, giù di 10 gradi, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Temperature: crollo termico in arrivo, giù di 10 GRADI Aria fredda di Maestrale e Tramontana pronta a fare irruzione sull'Italia



È passata soltanto una settimana o poco meno dalla seconda irruzione di aria fredda, causata dal ciclone sub-polare "Thor" che da parecchi giorni staziona nei pressi del mare del Nord.

Da Sabato 16 correnti fredde di Maestrale e poi Tramontana inizieranno a soffiare sul nostro Paese, facendo crollare le temperature anche di 10°.



ANDAMENTO TERMICO - Se oggi i venti più caldi meridionali (Scirocco, Libeccio e Ostro) hanno portato valori massimi che al Centro-Sud hanno fatto vivere delle "false primavere", da Sabato 16 tutto cambierà.

I venti più freddi settentrionali inizieranno a far calare le temperature, un calo che sarà apprezzabile già da Domenica 17 quando i valori massimi al Nord non supereranno i 4/6°, non più alti di 9/10° al Centro, e fino a 11/12° al Sud.



Valori notturni che andranno a finire sotto lo zero sulle regioni settentrionali e su alcuni settori di quelle centrali tirreniche.



Il freddo durerà almeno fino al 19/20 Dicembre, poi attendiamo un nuovo robusto incremento che riporterà temperature nella media del periodo, o anche sopra di essa.

Notizia segnalata da (iLMeteo)