Meteo: Dal 26 Polifemo, nuova ondata di Caldo Africano, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Temperature in graduale aumento dal 26 Agosto, e per almeno 5 giorni. Giungono nuove conferme sul ritorno del gran caldo per fine mese, i modelli principali di previsione sembrano concordi. Cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere dal 26 Agosto.

Dopo il passaggio di Storm-Line che porterà temporali forti nel weekend 19-20, ecco che l'alta pressione delle Azzorre torna a riconquistare il Paese. A seguire, verso il 25-26 del mese, una depressione atlantica riuscirà a raggiungere la Penisola Iberica, favorendo così la risalita di aria calda dal deserto del Sahara, aria portata dall'anticiclone africano Polifemo.- Sole prevalente, qualche temporale sull'arco alpino, specie dal primo pomeriggio e temperature in graduale aumento a partire dal 25/26 del mese.- Toscana, Lazio, Emilia Romagna e basso Veneto saranno le zone e regioni che misureranno temperature superiori ai 35°, come previsti a Roma, Bologna, Firenze e Rovigo, ma anche altre province della Pianura Padana potrebbero avvicinarsi a questi valori, come anche le zone interne della Sardegna e delle regioni meridionali.- In graduale aumento.(Notizia segnalata da iLMeteo)