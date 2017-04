Meteo: Domenica delle Palme sole, caldo entro lunedì fino a 27. Previsione su Nord, sud e Isole

Anticiclone sull'Italia, Domenica di sole. Temperature in aumento, fino a 27° a Bolzano

Previsioni per il weekend delle Palme, la tradizione vuole che a seconda del tempo che fa in questi giorni, si possa conoscere il tempo per Pasqua, infatti il detto dice: "sole sulle palme, pioggia sulle uova" e viceversa.

SITUAZIONE - Nel corso del fine settimana, il secondo di questo mese di Aprile, l'alta pressione invade il nostro Paese: tanto sole da Nord a Sud, temperature in aumento ovunque.



DOMENICA 9 - Ancora bel tempo prevalente. Addensamenti associati a locali brevi piogge possibili su Cuneese e Torinese e nuvolosità più estesa invece sulla Sicilia, generalmente senza precipitazioni degne di nota.



TEMPERATURE IN AUMENTO, CALDO - Valori massimi superiori ai 22/24 gradi su gran parte del Nord, vicini ai 20° al Centro-Sud.

BOLZANO, FINO A 27° - La palma di città più calda tra Domenica e Lunedì andrà a Bolzano: secondo le nostre elaborazioni esclusive, i valori massimi attesi sulla città raggiungeranno i 27°.

(notizia segnalata da iLMeteo)