Meteo: Ecco cosa farà l\'anticiclone africano Scipione, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

L'anticiclone africano Scipione giungerà in Italia dopo MILLE DIFFICOLTA', vediamo quando e perché

Meteo: Ecco gli ostacoli che mineranno l'avanzata dell'anticiclone africano atteso tra l'ultimo week-end di Maggio di Sabato 26- Domenica 27 e il fine settimana del 2 GIUGNO 2018

La scena meteorologica a scala europea sarà ancora compromessa dall'azione instabile del maestoso ciclone semi-permanente d'Islanda almeno fino a Domenica 20 Maggio o addirittura fino a Martedì 22, Mercoledì 23.

Successivamente, le elaborazioni su base statistico-matematica denominate ENSEMBLE, ovvero che tengono in considerazione varie evoluzioni meteorologiche d'INSIEME ( come dice la parola stessa), partendo da dati iniziali opportunamente mutati, mettono in evidenza un aumento della pressione sul Mediterraneo, ovvero un'espansione, un promontorio, detto CUNEO ANTICICLONICO che simpaticamente chiameremo "SCIPIONE", come Scipione l'Africano. Dare un nome alle figure meteorologiche NON è affatto una novità e l'usanza, si far per dire, nasce durante la seconda guerra mondiale quando gli aviatori statunitensi erano soliti assegnare alle perturbazioni nomi di donna, preferendo quelli delle loro fidanzate, moglie o ancora meglio, delle Suocere ;). Poi con il '68, per par condicio, si iniziarono ad assegnare anche i nomi maschili alle figure meteorologiche come gli Uragani che attraversavano gli Stati uniti, e così questa usanza vede oggi alternare nomi femminili e maschili rispettivamente negli anni pari e dispari.

Oggi gli aggiornamenti giornalieri dei principali modelli internazionali di previsione continuano a sfornare tendenze per la fine del mese molto contrastanti e altalenanti; se ieri era previsto l'arrivo dell'alta pressione africana Scipione, oggi la stessa è vista in difficoltà per colpa di un'altro anticiclone, quello delle Azzorre.



Una cosa è certa: entro la fine del mese o al più entro il 2 Giugno il clima si riscalderà un po' su tutta Italia con temperature che saliranno sopra la media del periodo di qualche grado.



E di Scipione che ne sarà? Vediamo cosa potrebbe succedere da Giovedì 24 Maggio, Venerdì 25 e dal Weekend del 26- 27 fino a quello del 2 Giugno, festa della Repubblica.



Lotta tra ANTICICLONI: da un lato l'alta pressione delle Azzorre, sempre più potente, comanderà il tempo sul vicino Oceano Atlantico, mentre contemporaneamente l'anticiclone africano Scipione sosterà sull'Algeria ... in questa lotta , tra i due litiganti il terzo gode.... una bassa pressione spagnola, vera insidia, potrebbe così prendere due direzioni:

a) scendere verso lo stretto di Gibilterra richiamando finalmente la risalita di "Scipione" verso l'Italia;

B) spostarsi verso l'Italia, spinta dall'anticiclone delle Azzorre da ovest e quindi guastare il tempo

Con una depressione sull'Italia, avremmo condizioni di maltempo temporalesco al Centro-Nord, mentre il caldo di Scipione interesserebbe "soltanto" il Sud.

Non ci resta che aggiornare questa situazione coi prossimi dati dei modelli matematici internazionali.

Ah dimenticavamo a proposito dei nomi: in Italia NON esiste un ente ufficiale preposto, ma possiamo considerare per il momento questa nostra attività come un gioco, non c'è nulla di male. Non credete? Voi che ne pensate?

Notizia segnalata da (iLMeteo)