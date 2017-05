Meteo: Ecco Hannibal, primo caldo di stagione. Previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Tempo che gradualmente migliora con in arrivo il primo caldo di stagione, specie al Centro-Sud Con questo articolo desideriamo analizzare il tempo previsto dal 9 al 13 maggio, un periodo caratterizzato da due avvenimenti importanti, ma completamente opposti.

SITUAZIONE - L'alta pressione delle Azzorre, in posizione anomala per il periodo, si colloca nei pressi dell'Islanda e si collega con asse Francia-Baleari, ad un campo anticiclonico nordafricano. Dal bordo orientale di questa unione anticiclonica, scende aria fredda direttamente dal mare di Barents che ben presto raggiungerà l'Italia. A seguire, il flusso perturbato nordatlantico scenderà nuovamente di latitudine e si posizionerà al largo di Francia e Penisola iberica; questa posizione favorirà la risalita di un promontorio anticiclonico nordafricano, Hannibal, sul Mediterraneo centrale.



9-10 maggio - Clima fresco. Martedì 9, rovesci e temporali che riguarderanno principalmente il Centro-Sud e in maniera sparsa, temporali anche sui monti del Triveneto, e piogge deboli in Emilia Romagna. Mercoledì 10 il tempo migliora con qualche precipitazione soltanto sul Piemonte e poi in Lombardia. Iniziano ad aumentare le temperature al Sud.



11-13 maggio - L'anticiclone nordafricano Hannibal inizia a salire verso il Sud Italia. Temperature in aumento e tempo più soleggiato, specie al Centro-Sud ed Emilia Romagna. Il Nord sarà interessato da passaggi piovosi, specie sull'arco alpino e al Nordovest.



TEMPERATURE - Come anticipato, valori termici in calo e fino ad un sotto media di qualche grado tra l'8 e il 10 maggio, dall'11, ma soprattutto dal 12 valori in graduale e costante aumento, soprattutto al Centro-Sud.

(notizia segnalata da iLMeteo)