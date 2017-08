Meteo: Ecco il ciclone Poppea, prime piogge autunnali, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Il tempo sta per cambiare... finalmente arriva la pioggia, e sarà tanta e probabilmente raggiungerà quasi tutte le regioni italiane. Responsabile di questo cambiamento sarà il ciclone Poppea che dal 1° settembre (inizio dell'autunno meteorologico) porterà maltempo al Nord e parte del Centro.

Nel corso di Giovedì 31 agosto l'avvicinarsi del ciclone Poppea farà peggiorare il tempo al Nord, specie settori Ovest. Dal 1° settembre Poppea farà il suo ingresso in Italia.Tempo che peggiora fortemente dai settori occidentali del Nord verso quelli orientali con piogge, temporali, grandinate e locali trombe d'aria. Rovesci e locali temporali anche su Toscana centro-settentrionale, Umbria (sul Perugino) e Marche (specie Pesarese e Urbinate). Sabato 2 ancora temporali al Nord, sparsi sulla Pianura Padana, ma molto forti in Lombardia. Ancora piogge al Nordovest, Toscana settentrionale e localmente le precipitazioni potrebbero raggiungere anche la Campania.- Per le regioni meridionali, il resto di quelle centrali e le isole maggiori si dovrà aspettare il 3-4 Settembre, quando una nuova bassa pressione affonderà nel Mediterraneo centrale.A rotazione ciclonica. Forti sul mar Ligure e alto Tirreno, più deboli altrove.In rapida diminuzione al Nord con valori sotto i 25°, non più di 30° al Centro, e fino a 33° al Sud.(Notizia segnalata da (iLMeteo)