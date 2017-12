Meteo: Ecco Il ciclone "Thor" nuova irruzione polare, Previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Analizzando il mese di Dicembre, sembrerebbe che ogni 6-7 giorni l'Italia venga raggiunta da un'irruzione di aria polare. La prima è avvenuta nel weekend 2-3, la seconda nel fine settimana 8-9, ed ora la terza ancora in un weekend, 16-17 Dicembre. Il responsabile? "Thor".

SITUAZIONE - Nel corso del weekend, la saccatura di origina sub-polare/scandinava "Thor" invierà aria fredda dai quadranti settentrionali, responsabile non solo di un peggioramento del tempo al Centro-Sud con neve a bassa quota, ma anche di un brusco calo termico.

SABATO 16 - I venti iniziano a disporsi dai quadranti settentrionali, per cui le nubi e le precipitazioni andranno ad interessare, nel corso del pomeriggio, l'alta Toscana, l'Emilia Romagna centro-meridionale, le Marche, l'Abruzzo, occasionalmente il Lazio, il Salento e infine le coste tirreniche di Calabria e Sicilia.

Al mattino piogge sparse su gran parte della Sicilia.

Più soleggiato al Nord e in Sardegna. La neve cadrà sull'Appennino emiliano/romagnolo sopra i 6/700 metri, su quello centrale sopra i 7/800 metri, al Sud sopra i 1400/1500 metri.

DOMENICA 17 - Venti freddi di Maestrale e poi Tramontana. Nubi e precipitazioni interessano Marche, Abruzzo e occasionalmente il Molise, poi le coste tirreniche di Calabria e Sicilia.

Neve sui rilievi centrali sopra i 400 metri, su quelli meridionali sopra i 1000 metri. Sole prevalente sul resto delle regioni, salvo più nubi in Sardegna e Puglia.

TEMPERATURE - In graduale e costante diminuzione nel corso di Sabato. Domenica giornata molto fredda con valori massimi non più alti di 5/7° al Nord, fino a 10° al Centro e non oltre i 13° al Sud. Minime spesso sottozero al Nord e regioni tirreniche centrali.



