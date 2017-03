Meteo: Ecco il sole su Nord, Centro, sud, e Isole

Cambiano le carte in tavola per il tempo previsto fino al 20 marzo

Con questo articolo andremo a fare una panoramica sull'evoluzione del tempo dal 13 marzo fino al 20 del mese, una distanza temporale molto ampia per cui questa tendenza è da prendere con le dovute cautele, anche se primi segnali di una certa sicurezza iniziano a vedersi.

13-20 MARZO - Situazione diametralmente opposta rispetto a quanto previsto dai modelli alcuni giorni fa: ora sembrerebbe che l'alta pressione continui a prevalere sul Mediterraneo centrale e quindi anche sull'Italia almeno fino al 20 marzo, se non oltre. La posizione di questa figura barica però favorirebbe, ogni tanto, l'arrivo di venti più freschi orientali che però non andrebbero a minare il clima mite e il bel tempo. Si intravede tra l'altro, un peggioramento del tempo su Sicilia e Calabria verso il 19/20 marzo, ad opera di una bassa pressione africana che potrebbe risalire il Mediterraneo.



TEMPERATURE - I valori termici resteranno sopra la media del periodo di qualche grado. I valori massimi potrebbero superare di ben oltre i 20° soprattutto al Nord.



CONCLUSIONI - Abbiamo intuito come la previsione odierna si discosti parecchio dalle precedenti, e ci domandiamo se possa essere un fuoco di paglia oppure una cosa che potrebbe avere risvolti concreti. Di certo è che questa tendenza è vista anche dagli altri modelli, per cui propendiamo per una certa realizzazione del quadro meteorologico.

(notizia segnalata da: iLMeteo)