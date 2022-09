Meteo: ecco il tempo per i prossimi giorni

ROMA, 21 OTT - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

GIOVEDI' 22 OTTOBRE: al Nord cieli nuvolosi in pianura al Nord Ovest con qualche pioviggine sparsa, maggiori aperture al Nord Est; nebbie in pianura nottetempo. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 19. Al Centro nuvoloso sulla Toscana con locali piogge o pioviggini sui settori settentrionali, aperture anche ampi altrove. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 21. Al Sud anticiclone ancora ben saldo con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche isolato addensamento sulla Sicilia occidentale. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 23.

VENERDI' 23 OTTOBRE: al Nord molte nubi con piogge sparse, anche moderate al Nordovest e sulla Lombardia in estensione serale a Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature in locale diminuzione, massime tra 15 e 20. Al Centro ulteriore peggioramento sulla Toscana con piogge in arrivo, velature in aumento altrove senza fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 23. Al Sud ancora una giornata in prevalenza soleggiata e molto mite su tutte le regioni. Qualche foschia al primo mattino. Temperature in aumento, massime tra 21 e 24.

SABATO 24 OTTOBRE: al Nord ancora piogge in mattinata sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, graduale miglioramento invece al Nord Ovest con schiarite. Temperature stabili, massime tra 17 e 19. Al Centro generale maltempo con piogge diffuse e locali temporali, alternati a fugaci schiarite, più asciutto in Sardegna. Temperature in calo, massime tra 16 e 20. Al Sud nubi in aumento al mattino, dal pomeriggio piogge sparse su regioni tirreniche, Lucania e Puglia settentrionale. Temperature in calo, massime tra 18 e 22, superiori in Sicilia.