Meteo: Ecco il Weekend dal Sole ai Temporali, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Weekend: Sabato 19 e Domenica 20 dal Sole ai Temporali, fino a Roma EST e Milano

Dapprima sole, poi temporali sulle Alpi occidentali, rilievi Liguri, Piemonte, infine zone interne del Lazio, Roma, peggiora sul Piemonte e anche a Milano domenica sera con grandinate alle 23

Sabato 19, i venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali e nel corso della mattina si formeranno celle temporalesche sui rilievi alpini di Piemonte, Lombardia e Trentino, il sole splenderà sul resto delle regioni. Nel corso del pomeriggio l'atmosfera diventerà ancora più instabile sull'arco alpino, mentre i temporali raggiungeranno alcuni settori della pianura piemontese e inoltre i monti del Lazio, segnatamente sul reatino. Isolati piovaschi andranno ad interessare la Sardegna interna, mentre altrove continuerà a splendere il sole accompagnato da una maggior presenza di nubi.

Temperature, come accennato, in aumento su gran parte delle regioni, dove spiccano i 25-27°C previsti sul Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana come a Firenze, sul Lazio come a Roma e in Campania e Puglia.

Domenica 20, continuerà a rimanere a tratti instabile sull'arco alpino con focolai temporaleschi possibili su molte zone, ma pur sempre a carattere sparso. Altri temporali si potranno formare in Toscana tra Grosseto, Livorno e sull'Elba, ancora sui monti del Lazio a scendere giù fino alle porte di Roma o Roma est, e piogge pomeridiane bagneranno la Sardegna, soprattutto nei settori interni. In Piemonte il tempo si presenterà instabile sin dalle prime ore del giorno. Sole prevalente sul resto d'Italia con valori termici gradevoli.

Attenzione invece alla sera/notte quando dei temporali forti dal vercellese e alessandrino si porteranno verso il pavese e milanese con temporale atteso a Milano con grandine e temporali forti attesi a Grosseto e sul viterbese.



I venti continueranno a soffiare debolmente dai quadranti settentrionali, mentre le temperature non subiranno particolari variazioni se non una diminuzione sul Piemonte con Torino che misurerà soltanto 19°C.

Notizia segnalata da (iLMteo)