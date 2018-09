Meteo: Ecco l\'autunno con temporali e grandine previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Sembra che la rinnovata Estate dell’ultImo periodo abbia proprio deciso di prendersi una breve pausa nei prossimi due giorni, Giovedì 13 e Venerdì 14, per l’arrivo di correnti più fresche ed instabili dai quadranti settentrionali. Per capire meglio la configurazione dobbiamo prima dare uno sguardo a livello europeo, dove possiamo notare un vasto ciclone in discesa dal Polo Nord pronto ad investire nelle prossime ore dapprima le Isole Britanniche e successivamente anche Francia e Germania.

La coda di questa perturbazione lambirà anche l’Italia già dalla prossime notte portando una sventagliata temporalesca da Nord a Sud, cerchiamo di capire insieme le zone maggiormente interessate.

Le prime piogge sono attese già dalla notte di oggi sulla Sardegna e sulle Alpi occidentali. Da domani, Giovedì 13, entreremo nella fase cloudel maltempo con rovesci e temporali che interesseranno la Liguria, ancora tutto l’arco Alpino con sconfinamenti poi sulle Pianure di Piemonte e Lombardia. Dato il potenziale di energia presente non escludiamo la possibilità di qualche temporale intenso durante il corso del pomeriggio. Fenomeni particolarmente forti potrebbero colpire la Sardegna specie il caliaritano e i settori occidentali dell’isola con forti raffiche di libeccio lungo le coste. Dalla sera poi entrerà deciso il Maestrale a spazzare i litorali.

Successivamente, nel corso di Venerdì 14, la perturbazione scivolerà lungo tutta la Penisola portando il suo carico di piogge e temporali su Triveneto e romagna poi al Centro Sud dove ci aspettiamo anche locali grandinate tra Lazio, Campania e Calabria.

Le temperature subiranno un calo di 3-4 gradi nei valori massimi specie nel corso della giornata di Giovedì al Nord in concomitanza del passaggio del fronte e successivamente un po’ di fresco si sentirà al Centro Sud. Come detto però si tratterà di una pausa, infatti già dal week end il sole tornerà protagonista e anche le temperature torneranno a salire con valori ben al di sopra delle media attese in questo periodo

Notizia segnalata da (llMeteo)