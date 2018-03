Meteo: Ecco la 2° irruzione artico siberiana il Burian 2, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Weekend 17-18, maltempo con un ciclone che sarà come CALAMITA per il Burian 2

Un Ciclone italico con minimo ad occhiale sarà come una calamita per la seconda irruzione artico siberiana: il Burian 2

Terzo weekend di Marzo all'insegna del tempo nuovamente instabile e freddo, con nuove occasioni di neve fino a bassa quota; oggi, 12 Marzo, i principali modelli meteorologici appaiono piuttosto concordi nell'individuare la discesa fredda.. In particolare l'americano GFS e l'inglese UKMO concordano, mentre temporaneamente ECMWF di Reading arretra o ne ritarda l'ingresso.



Entrando nel merito: Dopo il passaggio dell' intensa perturbazione di Giovedì 15, avremo una pausa più asciutta ma transitoria con clima mite ovunque e addirittura calda al Sud con 28°C; nel fine settimana si verificherà un vero e proprio colpo di scena, un nuovo terremoto meteorologico. Sabato 17 un vortice ciclonico dall'Africa salirà velocemente verso le regioni meridionali per poi portarsi già alla fine di Sabato sul medio Adriatico o sull'alto adriatico in una Venezia Low (bassa pressione innanzi la laguna veneta, e infine nella giornata di Domenica si troverà sulla Penisola balcanica. Questo veloce movimento, piuttosto anomalo (infatti è raro che una depressione si muova da sudovest verso nordest) seminerà piogge e temporali su gran parte delle regioni italiane.



Infine, una volta che il centro depressionario si sarà spostato sulla Penisola balcanica, da qui richiamerà aria via via più fredda. Un'aria che verrà prelevata, attirata, come da una calamita, da un nucleo gelido presente sui settori nordorientali europei.



Questa massa d'aria gelida avrà origini russe, e sarà il Burian 2 (o Burian bis) che ancora 10 giorni fa avevamo previsto con i nostri articoli. I fatti, ovviamente, dimostrano che non è una bufala.



Molti nostri concorrenti e alcuni operatori turistici ci accusano, a torto, di meteo-terrorismo e/o sensazionalismo: la realtà dei fatti è palesemente altra, noi ci basiamo squisitamente sui dati dei modelli matematici, non abbiamo interessi politici, non abbiamo appoggi di potere, non abbiamo interessi economici collegati ad attività commerciali, e l'unica nostra passione è ottenere la soddisfazione dei nostri lettori, che amiamo e che ci amano da 20 anni.

