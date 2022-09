Meteo: ecco le previsioni per i prossimi giorni

ROMA, 13 SET - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI' 14 SETTEMBRE: al Nord giornata stabile e soleggiata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, poche nubi ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 31.

Al Centro tempo in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo isolati piovaschi diurni sulle vette appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 32. Al Sud prevalenza di bel tempo, salvo isolati rovesci diurni tra bassa Campania, Calabria tirrenica, Lucania, Gargano e Trapanese. Temperature stabili, massime tra 28 e 32.

MARTEDI' 15 SETTEMBRE: al Nord l'alta pressione garantisce condizioni in prevalenza soleggiate, con cieli quasi ovunque da poco a parzialmente nuvolosi. Temperature stabili, massime tra 28 e 31. Al Centro cieli parzialmente nuvolosi per il transito di velature, annuvolamenti diurni sull'Appennino con locali rovesci.

Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 31. Al Sud nuvolosità in aumento, specie sui settori ionici e accentuazione dell'instabilità diurna su Appennino e zone interne. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 31.

MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE: al Nord bel tempo sulle zone di pianura salvo qualche annuvolamento irregolare, note instabili sui settori montuosi. Temperature stabili, massime tra 28 e 31.

Al Centro accentuazione dell'instabilità diurna su Appennino e zone interne associata a rovesci e temporali sparsi; bel tempo sulle coste. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 31. Al Sud nuvolosità irregolare con formazione di acquazzoni e temporali diurni sull'Appennino e le aree interne della Sicilia. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 31.