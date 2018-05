Meteo: Ecco Scipione "prima bomba estiva" punte di 33°C, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Weekend: vertiginosa impennata delle temperature fino a 33°c specie domenica

weekend all'insegna del bel tempo soleggiato, l'onda calda raggiunge quasi il suo apice, punte di 33°c.

Questa previsione presenta un'affidabilità superiore all’ 80%, in base agli ultimi dati disponibili.

Il fine settimana è dunque vicino, l'anticiclone Scipione è in cammino per regalare all'Italia il primo vero Weekend dal sapore estivo (e potrebbe non essere l'unico).

Ma dopo un inizio così esplosivo come sarà il tempo nell'ultimo fine settimana di Maggio?Il mese finirà col botto, come si suol dire, o avremo l'ennesima sorpresa?Analizziamo la situazione nel dettaglio.

Pare che Scipione si accomoderà sul nostro Paese portando tanto sole e temperature in deciso aumento con valori massimi ben oltre le medie stagionali.

I temporali, tuttavia, saranno sempre in agguato sui rilievi alpini e, localmente, anche lungo la dorsale appenninica, specie durante le ore pomeridiane.



Sarà così infatti nella giornata di Sabato 26, quando il sole splenderà ovunque al mattino ma col passare delle ore qualche acquazzone potrà interessare i rilievi in genere. Si tratterà comunque di fenomeni di breve durata e alternati a pause più asciutte e anche soleggiate.



Le temperature più alte invoglieranno a fare i primi bagni al mare, mentre chi volesse fare qualche escursione sui monti potrà incappare in qualche fenomeno temporalesco, a tratti anche intenso, su tutto l'arco alpino, sul frusinate, sui rilievi molisani.



La palma di città più calda, secondo le nostre elaborazioni, andrà pari merito a Bolzano e Firenze, con 31°C.

Domenica 27 sarà un'altra giornata baciata dal sole soprattutto al Centro e al Sud, con termometri fino a 30°C ad esempio a Firenze, 29 o 30° C a Roma.



Qualche raro piovasco potrà localmente bagnare l'Appennino, mentre al Nord infiltrazioni di aria più fresca in quota faranno sì che l'attività temporalesca si possa estendere dai rilievi alpini verso le le zone di pianura, soprattutto al Nordovest con qualche fenomeno soprattutto sulla provincia di Torino, in direzione del capoluogo, poi a Cuneo, Aosta, Verbania, Biella e verso l'alta Lombardia, Trentino Alto Adige.

Insomma, per ora nessuna sorpresa sgradita, l'anticiclone Scipione terrà duro e ci regalerà un primo weekend di stampo del tutto estivo.



Il caldo è odiato da molti perché provoca sofferenze sia di giorno sia di notte ostacolando il nostro sonno e costringendoci alla dura sopportazione di artificiosi condizionamenti d’aria spesso poco salubri e innaturali.

È però anche amato perché grazie alle temperature più alte ci permette di trascorrere più tempo all’aperto anche con le persone più care, trascorrere le serate in compagnia grazie al tepore che si mantiene fino a tardi, e in sostanza ci dà modo di divertirci.



E in questo divertimento spesso ci dimentichiamo di chi non può farlo.

Quando ci sono belle giornate ed è veramente più semplice muoversi e fare due passi, un piccolo gesto nei confronti di chi non sta bene facendo visita per esempio visita ai nostri nonni o ad una persona anziana o malata potrebbe essere un modo per scaldare anche il nostro cuore. Che ne pensi ?

