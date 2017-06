Meteo: Ecco Summer Storm, rovesci e temporali, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Rovesci e temporali al Nord e Sardegna, poi anche su Adriatiche, più fresco

E' arrivato il giorno di Summer Storm, una perturbazione fortemente temporalesca che porterà due giorni di maltempo soprattutto al Nord e un calo termico. Vediamo il dettaglio dei prossimi due giorni.

- Se fino al 3 Giugno il caldo e il bel tempo prevalente di Scipione domineranno l'Italia, ecco che un suo primo cedimento strutturale è atteso già da Domenica 4 Giugno con i temporali che si faranno strada al Nord. Da Lunedì 5 le correnti atlantiche si faranno via via più intense e riusciranno a creare una bassa pressione al Nord, foriera di temporali, grandinate e un crollo termico: è Summer Storm.- Al Nord: maltempo con temporali forti e locali grandinate su Piemonte, Lombardia, Trentino alto Adige e Veneto centro-occidentale. Violento temporale sulla zona Garda. Più asciutte anche se nuvolose le altre regioni. Al Centro: peggiora in Sardegna con piogge e temporali sparsi. Temporali anche sulle zone interne di Marche e Abruzzo. Al Sud: bel tempo, salvo più nubi in Sicilia.Rovesci e temporali su Lombardia e Triveneto e fino al Ferrarese. Temporali sparsi su Marche e Abruzzo e Toscana settentrionale. Più asciutto anche se spesso molto nuvoloso sul resto delle regioni.- Attenzione alle precipitazioni. Non sono da escludersi, nubifragi in Pianura Padana, grandinate e anche locali trombe d'aria.L'aria fresca darà un colpo di grazia anche alle temperature che scenderanno, rispetto a questi giorni, di qualche grado. Valori massimi quindi che si manterranno sotto i 22/24° al Nordovest e localmente anche al Nordest, riportando il tempo ad un clima primaverile.(notizia segnalata da: iLMeteo)