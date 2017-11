Meteo: Effetto "Wind Chill" ecco l'inverno, previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Temperature e venti: sarà già inverno da lunedì 27 Fine novembre all'insegna del tempo instabile, l'inverno fa sul serio

A partire da domenica 26 Novembre, l'ingresso di venti via via più freddi porterà un generale calo termico su buona parte del Belpaese; contestualmente, le forti raffiche di Tramontana e Maestrale contribuiranno ad aumentare il disagio da freddo (effetto windchill ).

- Valori termici in sensibile diminuzione nel corso di Domenica 26 e in concomitanza con l'arrivo di venti più freddi. Il risveglio di Lunedì sarà da brividi su moltissime regioni.Al Nord sono attese estese gelate sulla pianura e fino a -20° sopra i 1600 metri di quota.

Al Centro valori mattutini altrettanto bassi, come a Firenze (1°) e Roma (2°).

Non sarà da meno anche il Sud dove a Napoli, per esempio, saranno previsti 5°.

Per quanto riguarda i valori massimi questi si abbasseranno di quasi 10° su moltissime regioni.

Non più alti di 8° al Nord, fatta eccezione la Liguria sempre un po' più mite rispetto agli altri settori, fino a 11° al Centro (previsti a Roma) e non più di 15° al Sud (specie sulle isole).

Da Martedì le temperature tenderanno nuovamente a risalire, soprattutto al Centro-Sud, per l'arrivo di venti più umidi e miti di Libeccio.



VENTI - Inizieranno a cambiare direzione nel corso di Domenica quando entrerà la Bora al Nordest, seguita poi da Tramontana e quindi Maestrale.



Entro sera e notte tutta Italia sarà sferzata da questo tipo di circolazione.

Martedì nuovo cambio di direzione, Libeccio e Ostro su gran parte dei bacini.

Notizia segnalat ada (iLMeteo)