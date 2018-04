Meteo: Esplode la primavera, previsione su Nord Centro Sud e Isole

L'Anticiclone Apollo scalderà il nostro CUORE per 8 giorni

Un grande anticiclone che porta il nome del Dio greco del Sole è pronto a conquistare tutta l'Europa e quindi l'Italia

“Aspettando Apollo” direbbe Beckett (come nella sua celeberrima opera Waiting for Godot), trasmettendoci in queste poche parole tutte le aspettative di una nuova stagione che possa scaldare i nostri cuori così bisognosi dopo un inverno duro come quello appena trascorso.



Si perché c’e voglia di caldo e d’Estate..... Per il momento scoppia solo la Primavera, arriva il tanto agognato tepore, il sole e i tipici temporali pomeridiani che renderanno l'atmosfera ancor più magica e spettacolare...dunque siamo pronti, arriva l'anticiclone "Apollo", che prende il nome dal Dio Greco del Sole, ma non potrebbe che essere così....



Ci giungono talora critiche sull’utilizzo di nomi della mitologia greca o latina, ma queste sono le nostre radici, che ci hanno reso un paese invidiato per cultura e patrimonio in tutto il Mondo e noi non possiamo che tenerne conto per comunicare con il nostro pubblico, con Voi.



Da Giovedì 19 Aprile il vasto campo di alta pressione posizionato sull'Europa centrale, e originatosi in Africa, scenderà di latitudine invadendo gradualmente l'Italia a partire dalle regioni settentrionali, verso quelle centrali e infine quelle meridionali.



Il cuore caldo dell'anticiclone pulserà maggiormente al Nord dove si registreranno temperature più alte rispetto al resto d'Italia e si potrebbero toccare i 30 gradi segnatamente in valli strette come quelle dell’Adige di Trento e Bolzano.



I dati del Centro Europeo Ecmwf ci inducono a pensare che la presenza di Apollo sia abbastanza duratura, tanto da proteggere l'Italia almeno fino al 25 Aprile, prospettando il weekend del 21-22 Aprile ampiamente soleggiato, e il giorno della Festa della Liberazione d'Italia con bel tempo e clima gradevole.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)