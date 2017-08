Meteo: Ferragosto baciato dal sole, "dopo Shock meteo", previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Ferragosto, ecco il tempo per il clou dell'estate. Bel tempo prevalente, clima gradevole

Manca un giorno e sarà Ferragosto. Vediamo insieme il tempo previsto per il giorno clou dell'estate.

15 AGOSTO - Per il 15 Agosto pare proporsi un nuovo ripristino anticiclonico, ma di tutt'altra natura rispetto all'infuocata alta pressione nordafricana di questi giorni.

Infatti, sarà l'anticiclone delle Azzorre a tornare a far visita al nostro Paese.

Prospettive, intorno al periodo di Ferragosto, di tempo abbastanza stabile e soleggiato soprattutto su coste e pianure, abbastanza caldo ma temperature più nella norma, senza particolari eccessi. Va messo nel conto, però, una possibile instabilità pomeridiana sui settori alpini.



TEMPERATURE - Nella media del periodo, quindi con un caldo accettabile.



SHOCK meteo DOPO FERRAGOSTO - Sono i giorni successivi al 15 che sembrano essere potenzialmente esplosivi, infatti un'intensa perturbazione atlantica sembra voglia dirigersi proprio verso l'Italia a suon di nubifragi. Seguite i nostri aggiornamenti in quanto i modelli internazionali non sono d'accordo sull'evoluzione.

(Notizia segnalata da: iLMeteo)