Meteo: Forte Maltempo Neve e nubifragi, ecco dove, Nord, Centro, Sud e Isole

Intensa perturbazione atlantica investirà l'Italia a partire dal 25 aprile E' confermato l'arrivo di una perturbazione atlantica a partire da martedì 25 aprile. Cerchiamo di capire cosa succederà a partire dalla situazione che si verrà a creare nell'atmosfera.

SITUAZIONE - Già nel corso di Lunedì 24 Aprile saranno possibili piogge e temporali in quanto aria più fresca nordatlantica valicherà le Alpi portando un primo peggioramento sui settori montuosi e alte pianure del Nord. In seguito, dal 26 Aprile, la formazione di una bassa pressione sul mar Ligure porterà piogge e temporali su tutto il Nord, in trasferimento al Centro e poi, in forma minore, al Sud.



25 aprile - Festa della Liberazione con piogge e temporali sparsi sull'arco alpino e localmente sulla medio/alta pianura del Nord. Sole prevalente al Centro-Sud e isole.



26-29 aprile - Tempo in peggioramento al Nord con rovesci e temporali anche forti, soprattutto sull'arco alpino e prealpino e sulla Liguria di Levante e alta Toscana; saranno possibili locali grandinate e nubifragi.

Piogge e temporali che si porteranno anche sulla Toscana, poi su Lazio, Marche settentrionali, localmente sulla Sardegna e a fine periodo, ma meno intensi, sulle regioni meridionali peninsulari.

Per un nuovo miglioramento del tempo dovremo attendere Venerdì 28 Aprile, quando ultime piogge potranno verificarsi sulle estreme regioni meridionali.



NEVE - La neve tornerà ad imbiancare le Alpi a quote relativamente basse per la stagione, e sopra i 1300/1400 metri nella giornata del 26, anche sotto i 1000 metri nella giornata del 27 aprile.



TEMPERATURE - Temperature che tornano a diminuire, soprattutto dove ci saranno le precipitazioni più importanti.

