Meteo: Giuda nel Weekend, allerta temporali, previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Fine settimana meno caldo su molte a causa di venti da Nord; sulla Liguria più caldo

Con questo articolo illustriamo a tutti voi il tempo previsto per il terzo weekend del mese di Giugno: ecco che tempo troveremo sul Belpaese.

L'anticiclone Giuda dopo un temporaneo indebolimento torna ad interessare l'Italia, ma dal suo bordo orientale soffiano venti più freschi che raggiungeranno anche il nostro Paese.- Giornata prevalentemente soleggiata su gran parte delle regioni. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali dal Frusinate verso Aquilano, Isernino, Casertano, Beneventano, Irpinia, Napoletano, Salernitano, Potentino e Cosentino.

LIGURIA, FOHN - A causa dei venti di Fohn, le temperature sulla Liguria tenderanno ad aumentare repentinamente, nella giornata del 17 Giugno, con valori massimi superiori ai 30° sul Centro-Ponente della regione.



DOMENICA - Sole prevalente su tutte le regioni, isolati piovaschi sul Reggino.

VENTI - Soffieranno freschi dai quadranti settentrionali, forti su basso Adriatico e Ionio.



TEMPERATURE - In calo di 4/5° su tutte le regioni adriatiche, qualche grado in meno anche altrove. In aumento fino a 32-33 gradi sulla Liguria nella giornata di Sabato. (notizia segnalata da iLMeteo)