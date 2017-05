Meteo: Il vortice Igor continua forte instabilita\' vediamo dove, Nord, Centro, Sud e Isole

Il vortice Igor continua ad influenzare le regioni settentrionali e parte di quelle centrali

l vortice Igor che da qualche giorno sta portando una forte instabilità al Centro-Nord, continuerà a portarla anche nei prossimi giorni. Entriamo nel dettaglio previsionale.

SITUAZIONE - Nel corso della prima settimana di Maggio, da una bassa pressione presente sul Regno Unito, e collegata al flusso perturbato atlantico, si isolerà, nel suo cammino verso l'Europa centrale, un centro depressionario, una goccia fredda, il vortice Igor, che raggiungerà le Alpi e quindi il Nord Italia, facendo peggiorare il tempo su alcune regioni.



MERCOLEDI 3 - Ancora instabile sulla Lombardia centro-settentrionale, ma nel pomeriggio l'instabilità, associata a rovesci e temporali alternati a schiarite, interesserà tutto il Nord, ma anche l'alta Toscana e l'Appennino centro-meridionale. Poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. La neve cadrà a quote superiori ai 1400 e 1600 metri.



GIOVEDI 4 - Tempo instabile. Possibilità di rovesci e temporali su gran parte del Nord, dal pomeriggio anche su Toscana, Marche centro-settentrionali e localmente in Umbria, specie sul Perugino. In serata migliora al Nordovest, ma peggiora un po' su Abruzzo, Molise e Appennino centrale.



TEMPERATURE - Temperature in lenta ripresa su tutte le regioni, ma con un leggero sotto-media al Nord.

(notizia segnalata da: iLMeteo)