Meteo: Italia in arrivo intensa perturbazione, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Tanta pioggia in arrivo sulle nostre regioni, e neve diffusa sui rilievi Fino a Mercoledì 31 Gennaio l'Italia sarà protetta dall'anticiclone delle Azzorre.

E' con l'inizio del nuovo mese che l'alta pressione retrocederà temporaneamente verso l'oceano Atlantico, spinta via dalla discesa di un nucleo perturbato Nord Europeo.

COSA ACCADRÀ IN ATMOSFERA - L'aria più fredda che accompagnerà il fronte perturbato si adagerà sulle Alpi non riuscendo a superarle.Correnti meno fredde raggiungeranno l'Italia entrando sia dalla valle del Rodano (Francia sudorientale), sia dalla porta della Bora (Venezia Giulia).Si creerà un centro di bassa pressione sul mar Ligure che accompagnerà le nubi e le precipitazioni dal Nord verso il Centro-Sud italiano.LA MAPPA - E' un'elaborazione grafica della cartina tecnica tratta dal nostro esclusivo modello ETA-ZEUS, in essa sono visibili le precipitazioni previste nelle prime ore del 2 Febbraio, che poi si sposteranno verso il Sud.CONSEGUENZE - Tra l'1 e il 3 Febbraio maltempo che dal Nord si porterà diffusamente verso il Centro e il Sud.Le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragi sulle regioni tirreniche.

NEVE - Cadrà diffusamente sull'arco alpino sopra i 600/800 metri, sull'Appennino dai 1300 metri di quello centrale, ai 1700 metri di quello meridionale.



TEMPERATURE - Non subiranno sostanziali variazioni, subiranno un generale calo dopo il passaggio perturbato quando irromperanno venti forti da Nord-Ovest.

Notizia segnalata da (iLMeteo)