Meteo Italia cambia scenario da domenica piogge e temporali aprono una settimana instabile

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Dal 18 ottobre peggioramento soprattutto al Nordovest con attenzione a Liguria e Piemonte. Nuovi impulsi atlantici potrebbero estendere le precipitazioni ad altre regioni fino a giovedì 22

L’alta pressione perde forza e il meteo in Italia si prepara a una fase più movimentata. Da domenica 18 ottobre l’arrivo di correnti atlantiche favorirà un peggioramento, inizialmente concentrato sul Nordovest. Tra l’inizio e la metà della prossima settimana, ulteriori impulsi perturbati potrebbero portare piogge anche su altre zone del Paese. Liguria e Piemonte figurano tra le regioni maggiormente esposte nella prima parte di questa evoluzione. Meteo in Piemonte

Il cambiamento non interesserà tutte le regioni contemporaneamente: alle aree con precipitazioni più persistenti si alterneranno settori ancora asciutti, soprattutto nelle prime giornate.

Sabato 17 ottobre aumentano le nuvole e le prime piogge arrivano in serata

Sabato 17 ottobre rappresenta una giornata di passaggio. Il tempo rimane generalmente asciutto, ma con una nuvolosità in aumento, più evidente sulle regioni occidentali.

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Qualche debole precipitazione potrà interessare la Sicilia, mentre dalla tarda serata sono attese le prime piogge tra Liguria e settori alpini occidentali. Sul resto d’Italia prevarranno condizioni più tranquille, pur con schiarite non sempre ampie.

Domenica 18 ottobre peggiora al Nordovest

Il cambiamento diventerà più evidente domenica 18 ottobre, con precipitazioni su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. In queste aree saranno possibili rovesci e temporali, localmente intensi.

Un parziale coinvolgimento potrà riguardare anche la Lombardia occidentale e l’Emilia più occidentale, mentre il Nordest conserverà maggiori possibilità di tempo asciutto.

Al Centro le piogge interesseranno soprattutto l’alta Toscana, con possibili fenomeni lungo la costa. Locali precipitazioni potranno raggiungere anche la Sardegna meridionale.

Al Sud il quadro sarà più variabile: molte zone resteranno asciutte, ma non mancheranno occasioni per piogge tra Sicilia e Calabria, soprattutto sui settori meridionali e ionici.

Liguria tra le aree da seguire con maggiore attenzione

La Liguria centrale presenta le condizioni più delicate della prima fase. Le correnti umide provenienti dal mare, incontrando i rilievi vicini alla costa, possono favorire precipitazioni insistenti.

Un ulteriore elemento da monitorare è l’eventuale incontro tra venti meridionali e correnti più fresche in uscita dalla Pianura Padana. Se questa convergenza dovesse mantenersi sulla stessa zona, potrebbe favorire temporali persistenti. La posizione dei fenomeni più intensi resta però un dettaglio da precisare con gli aggiornamenti.

Lunedì 19 ottobre piogge ancora concentrate sulle regioni occidentali

Per lunedì 19 ottobre il quadro indica ancora precipitazioni soprattutto su Piemonte e Liguria occidentale.

Qualche pioggia potrà interessare la costa toscana e la Sardegna sudorientale, con fenomeni più occasionali sui versanti ionici di Calabria e Sicilia.

Altrove sono previste nubi sparse e schiarite. Non si tratterà quindi di una giornata uniformemente piovosa su tutta la penisola.

Da martedì 20 a giovedì 22 ottobre possibile maltempo più esteso

La tendenza successiva indica l’arrivo di un sistema atlantico più organizzato, capace di estendere le piogge da ovest verso est.

Tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, alcuni scenari prevedono accumuli localmente abbondanti. Le indicazioni di 150 o 200 millimetri in 48 ore vanno considerate come possibili valori nelle aree più esposte, non come quantità attese ovunque. Distribuzione e intensità dipenderanno dalla traiettoria della perturbazione e dalla persistenza dei fenomeni. Anche giovedì 22 ottobre potrebbe risentire del passaggio perturbato. ilmeteo.it

È quindi più corretto parlare di una sequenza di impulsi perturbati: il numero dei passaggi e la loro separazione potranno essere definiti meglio nei prossimi aggiornamenti.

Temperature più basse dove piove e notti meno fresche

Le temperature massime tenderanno a diminuire soprattutto al Nordovest, dove nuvole e precipitazioni limiteranno il riscaldamento diurno. Domenica i valori indicativi potranno fermarsi intorno a 14 o 16 gradi tra Torino e Aosta, risultando più elevati al Nordest.

Al Centro e al Sud il clima resterà generalmente mite, con massime perlopiù comprese tra 20 e 24 gradi. Le minime potranno aumentare nelle zone coperte dalle nuvole, che riducono la dispersione del calore durante la notte.

Cosa osservare nei prossimi aggiornamenti

I punti decisivi saranno la persistenza delle piogge su Liguria e Piemonte, l’eventuale formazione di temporali ripetuti sulle stesse località e la successiva estensione del maltempo.

Le previsioni descrivono l’evoluzione atmosferica; eventuali allerte meteo richiedono invece una valutazione specifica degli effetti sul territorio. Per organizzare spostamenti e attività all’aperto sarà utile controllare i bollettini aggiornati della propria zona, soprattutto nelle aree interessate dalle precipitazioni più intense.