Meteo Italia dal 22 al 25 ottobre breve tregua poi tornano piogge e freddo al mattino

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Giovedì più sole su gran parte del Paese ma da venerdì una nuova perturbazione riporterà piogge al Nord e al Centro Il weekend inizierà con tempo instabile mentre domenica sono attese schiarite più ampie e temperature minime in calo

Una pausa dal maltempo, destinata però a durare poco. Le previsioni meteo per giovedì 22 ottobre indicano un miglioramento su buona parte dell’Italia, favorito dall’allontanamento della perturbazione verso i Balcani. Le ultime piogge lasceranno progressivamente spazio alle schiarite, mentre i venti di Maestrale manterranno i mari mossi.

Da venerdì 23 ottobre arriverà un nuovo fronte atlantico, con precipitazioni inizialmente al Nordovest e in successiva estensione verso il Nordest e parte del Centro. Il passaggio condizionerà anche sabato 24 ottobre, prima di un miglioramento più diffuso nella giornata di domenica.

A caratterizzare questa fase sarà anche il calo delle temperature minime: nelle zone che beneficeranno di cieli sereni, le notti diventeranno più fresche, soprattutto in pianura e nelle aree interne.

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Meteo giovedì 22 ottobre miglioramento diffuso e ultime piogge residue

La giornata di giovedì 22 ottobre offrirà una tregua dopo le precipitazioni delle ore precedenti. Il miglioramento sarà più evidente al Nordovest e su numerosi settori tirrenici, mentre qualche fenomeno potrà ancora interessare il Friuli Venezia Giulia e alcune aree del versante adriatico.

Le temperature massime non subiranno variazioni rilevanti su gran parte del Paese. A diminuire saranno soprattutto le minime, con un raffreddamento più avvertibile durante la notte e al primo mattino.

Nord ultime precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia

Al mattino potranno persistere piogge irregolari sul Friuli Venezia Giulia, in progressivo esaurimento. Sul resto del Nord prevarranno condizioni asciutte e cieli poco nuvolosi, con una stabilizzazione più estesa nel pomeriggio.

I venti si disporranno dai quadranti nordoccidentali e i mari risulteranno mossi. Le massime saranno generalmente comprese tra 16 e 20 gradi, mentre le schiarite favoriranno un calo termico nelle ore notturne.

Centro e Sardegna tempo prevalentemente asciutto

Al Centro e in Sardegna la temporanea risalita della pressione garantirà una giornata nel complesso asciutta, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso.

Nel pomeriggio resterà possibile qualche piovasco isolato sull’Appennino e tra Abruzzo e Molise, anche in prossimità della costa. Si tratterà di fenomeni locali, alternati a pause asciutte.

Le temperature massime oscilleranno prevalentemente tra 17 e 22 gradi. Il Maestrale contribuirà a mantenere mossi i mari.

Sud e Sicilia schiarite con qualche piovasco locale

Anche al Sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo asciutto, pur con una nuvolosità variabile. Qualche debole pioggia potrà interessare la Campania costiera e la Puglia, senza coinvolgere in modo uniforme i territori.

I venti di Maestrale accompagneranno una lieve diminuzione termica, mentre i mari saranno mossi o localmente molto mossi.

Meteo venerdì 23 ottobre nuova perturbazione dal pomeriggio

La tregua inizierà a interrompersi venerdì 23 ottobre, quando una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia. La mattinata sarà ancora in prevalenza asciutta, ma con nubi in aumento soprattutto al Nord e sui settori occidentali.

Il peggioramento diventerà più evidente nel pomeriggio e proseguirà tra la sera e la notte, estendendosi progressivamente verso est.

Nord piogge dalla Liguria verso Lombardia e Nordest

Le prime precipitazioni interesseranno soprattutto la Liguria, in particolare i settori centrali e orientali, per poi coinvolgere la Lombardia. In serata le piogge tenderanno a raggiungere anche il Nordest, mentre il Piemonte dovrebbe risultare meno interessato.

La copertura nuvolosa e le precipitazioni limiteranno il riscaldamento diurno: le temperature massime resteranno generalmente inferiori ai 20 gradi, con un clima più fresco al Nordovest.

Sul Mar Ligure i venti potranno rinforzare localmente.

Centro e Sardegna peggioramento tra sera e notte

Al Centro buona parte della giornata trascorrerà con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, ma con precipitazioni inizialmente limitate. Tra la sera e la notte sono attese piogge su Toscana e Lazio, con un coinvolgimento anche di parte dell’Umbria.

La Sardegna potrà essere raggiunta da precipitazioni durante l’avanzata del fronte, dopo un progressivo aumento della nuvolosità.

Le massime si manterranno perlopiù tra 17 e 21 gradi. La ventilazione tenderà a disporsi da Libeccio sui settori occidentali e da Scirocco sull’Adriatico.

Sud e Sicilia ancora una giornata in prevalenza stabile

Il Sud e la Sicilia resteranno inizialmente ai margini del peggioramento. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso e il tempo generalmente asciutto.

Le temperature non subiranno cambiamenti significativi, con massime comprese tra 17 e 23 gradi su gran parte delle città. I venti saranno deboli, prevalentemente settentrionali, mentre i mari potranno risultare ancora mossi o molto mossi.

Meteo sabato 24 ottobre piogge al Nordest e instabilità verso il Sud

Sabato 24 ottobre sarà la giornata del weekend maggiormente condizionata dal transito della perturbazione. Le precipitazioni interesseranno soprattutto il Nordest e il medio versante adriatico, per poi raggiungere altri settori del Centro e del Sud.

Le aree maggiormente esposte saranno Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, insieme a Marche, Abruzzo e Molise. Nel corso della giornata, ed entro la serata, piovaschi sparsi potranno coinvolgere anche Lazio, Campania, Calabria e Sicilia centro orientale.

La distribuzione delle piogge non sarà uniforme: anche nelle regioni interessate saranno possibili intervalli asciutti e schiarite temporanee.

Neve sulle Alpi orientali e ingresso di aria più fresca

L’afflusso di aria più fredda potrà favorire deboli nevicate sulle Alpi orientali oltre i 1500 e 1600 metri. La quota indicata resta orientativa e potrà variare in relazione all’intensità delle precipitazioni e alle condizioni locali.

Il passaggio del fronte sarà accompagnato da un ricambio d’aria, con un raffreddamento più evidente tra la serata di sabato e le prime ore di domenica.

Meteo domenica 25 ottobre miglioramento con ultimi rovesci locali

Per domenica 25 ottobre è previsto un miglioramento su gran parte dell’Italia. Al Centro Nord prevarranno schiarite, alternate a passaggi nuvolosi generalmente poco significativi.

Le ultime precipitazioni potranno insistere soprattutto su alcuni settori del Sud e della Sicilia, in particolare sulle aree ioniche. Si tratterà di fenomeni residui, con una tendenza a condizioni più asciutte nel corso della giornata. Qualche rovescio locale resterà possibile anche lungo i confini alpini.

Il ritorno del sole non coinciderà subito con un rialzo termico: l’aria più fresca e i rasserenamenti notturni favoriranno minime piuttosto basse nelle zone interne e di pianura.

Temperature in calo minime fino a 5 e 8 gradi nel fine settimana

Il cambiamento più sensibile riguarderà le temperature notturne. Già nella notte tra giovedì e venerdì, nelle aree della Pianura Padana che manterranno cieli sereni, le minime potranno avvicinarsi ai 7 e 8 gradi.

Valori di questo ordine sono attesi in città come Torino, Milano e Bologna, con temperature localmente inferiori nelle campagne e nelle periferie.

Nel weekend, dopo il passaggio perturbato, in diverse città del Centro Nord le minime potranno scendere tra 5 e 8 gradi, mentre le massime si porteranno indicativamente intorno ai 17 e 18 gradi.

Al Sud e sulle isole maggiori il clima resterà più mite nelle ore centrali, con punte di 21 e 22 gradi. I rinforzi di Maestrale potranno però accentuare la sensazione di fresco, soprattutto sulle coste esposte.

Perché le notti serene favoriscono il raffreddamento

Il calo delle minime dipenderà sia dall’arrivo di aria più fresca sia dalla minore copertura nuvolosa. Durante una notte serena, il terreno disperde più facilmente il calore accumulato di giorno: per questo, dopo il miglioramento, il primo mattino potrà risultare più freddo rispetto alle giornate nuvolose.

Tendenza per la prossima settimana possibile ritorno dell’anticiclone

Per l’inizio della prossima settimana si delinea una maggiore presenza dell’anticiclone, con condizioni più stabili e precipitazioni meno diffuse.

La possibile ventilazione di Grecale manterrebbe un clima fresco, soprattutto lungo il versante adriatico e nelle ore serali. Si tratta di una tendenza da confermare con gli aggiornamenti successivi, in particolare per la durata della fase stabile e l’intensità dei venti.