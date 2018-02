Meteo: L\'Italia nel maltempo, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Settimana decisamente instabile e fredda; nuove occasioni per neve fino in pianura al Nord a partire da Torino e poi Bologna

Il nostro Paese verrà raggiunto da una nuova perturbazione, alimentata anche da aria più fredda di origine artica, nel corso della seconda settimana di Febbraio.

SITUAZIONE - Una depressione proveniente dalla Spagna si incamminerà verso l'Italia tra il 5 e l'11, portando condizioni di maltempo e precipitazioni nevose fino a quote relativamente basse al Nord5-6 Febbraio - Lunedì, il tempo peggiora al Nordovest con neve a 3/400 metri. Piogge sulle coste delle regioni tirreniche, poi sulla Sicilia e Sardegna.Martedì 6, peggioramento diffuso su tutto il Centro e poi al Nord con precipitazioni diffuse, nevose al Nord a quote collinari, al Centro dai i 900/1200 m. Possibili fiocchi anche nei quartieri freddi di Genova e Savona.Fenomeni intensi sul Lazio.MERCOLEDÌ 7- Maltempo sulle regioni settentrionali con nevicate possibili fino in pianura, soprattutto sulla Romagna.Piogge diffuse su Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania. Fiocchi sull'Appennino dai 500 m. circa.8-9 Febbraio - Giovedì graduale miglioramento sulle regioni settentrionali, ad esclusione dei settori alpini e della Liguria.Venerdì 9 peggiora diffusamente sulla Sicilia.WEEKEND 10-11 - Generale miglioramento con più sole, ma permangono condizioni di spiccata instabilità sulle isole maggiori e al Sud peninsulare.TEMPERATURE - Sotto la media del periodo di 4/6°.Notizia segnalata da (iLMeteo)