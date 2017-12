Meteo: L\'Italia nell\'instabilita\', previsioni su Nord, Centro, Sud, e Isole

Una serie di fronti perturbati raggiungeranno molte regioni Dopo un avvio di Dicembre all'insegna del tempo decisamente instabile, ecco che nel corso del secondo weekend del mese la neve è destinata a tornare su molte regioni; Lunedì attenzione ai nubifragi tra Liguria e Toscana, rischio alluvioni lampo.

La nuova settimana in arrivo sarà caratterizzata dall'arrivo, a fasi alterne, di alcuni fronti instabili: ecco cosa potrà accadere



12-13 DICEMBRE- Prima perturbazione che colpisce il Centro-Nord, per poi sfilare verso alcuni settori del Centro-Sud nel giorno di santa Lucia.



14-15 - Un'altro fronte instabile raggiunge le regioni centrali, la Sardegna e il Nordest portando precipitazioni diffuse, in estensione al Sud, specie settori tirrenici.



16-17 - Ennesima fase instabile al Centro-Nord con precipitazioni diffuse, questa volta nevose anche a quote molto basse sulle regioni settentrionali.



TEMPERATURE - Subiranno un aumento importante e di quasi 10° nella giornata di Lunedì 11, poi tenderanno gradualmente a diminuire, fino a scendere nuovamente sotto la media per il terzo weekend di Dicembre.

Notizia segnalata da (iLMeteo)