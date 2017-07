Meteo: Lucifero attacca l\'Italia con il fuoco sahariano, previsione su Nord, centro, Sud e Isole

Le fiamme di Lucifero sull'Italia: 43° a Ferrara, 42° a Bologna, 40° a Roma. Settimana di caldo eccezionale sull'Italia, ecco il dettaglio

L'anticiclone africano LUCIFERO convoglierà imponenti masse d'aria africane verso quasi tutta l'Italia. Con questo articolo vedremo le temperature che si potranno raggiungere con questa nuova invasione di aria sahariana, attesa dai primi giorni di Agosto.



NORD fino a 43° - Regioni settentrionali caldissime, soprattutto sui settori della pianura centro-orientale dove i valori massimi potrebbero superare i 40/42°. Altrove 35/38° diffusi. Naturalmente più ci si alza di altitudine e più la temperature diminuirà, anche se in montagna il caldo si farà sentire.



CENTRO, Roma a 40° - Caldo eccezionale anche sulle regioni centrali. Sul Lazio i valori potranno superare facilmente i 40°, come a Roma e Firenze, ma nelle zone interne questo valore potrebbe essere superato.



SUD, un po' meno caldo - Una stranezza forse, ma la bolla calda africana sembra dirigersi più al Centro-Nord. Le regioni meridionali verranno colpite più duramente nel primo weekend di Agosto. I valori comunque si assesteranno attorno ai 34/37°, con punte di 40/41° in Puglia.



SARDEGNA e SICILIA da RECORD - Valori altissimi previsti in Sardegna, colpita direttamente dal caldo intenso. Nelle sue zone interne si potranno registrare anche 46°, sulla Sicilia invece 42, specie sull'Agrigentino°.

(Notizia segnalata da iLMeteo)