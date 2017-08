Meteo: Lucifero "il Piromane del Sud". Temporali al Nord, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Nuovi Temporali al Nord, gran caldo al Centro-Sud, Lucifero non abbandona il Sud, siccità e super caldo. Temporali anche violenti al Nord

Il nostro Paese, nel corso dei prossimi due giorni, apparirà diviso in due: al Nord, temporali violenti porteranno un po' di refrigerio, mentre al Sud insisterà con veemenza l'anticiclone Lucifero.

SICCITA' - La nota dolente è per il Centro-Sud Italia, che continuerà ad avere temperature elevate e a non vedere piogge. Entriamo nel dettaglio previsionale, partendo come sempre dalla situazione atmosferica.



SITUAZIONE - Temporaneo aumento della pressione sulle regioni settentrionali dopo i temporali di Domenica 6, Centro-Sud influenzato da Lucifero, ma con un clima un po' meno caldo anche al Centro. Un veloce ciclone passerà per il Nord Italia tra il 10 e l'11 Agosto.



MARTEDI 8 AGOSTO - Temporali dalle Alpi e Prealpi di Piemonte e Lombardia si portano fin verso la pianura ed entro sera raggiungono il Trentino Alto Adige. Più soleggiato sul resto del Nord e al Centro-Sud.



MERCOLEDI 9 AGOSTO - Prosegue la fase instabile sulle regioni settentrionali, con temporali su Alpi, Prealpi e in locale sconfinamento verso le alte pianure; locale instabilità con probabili temporali sulla Liguria. Bel tempo soleggiato e caldo intenso al Centro-Sud.



TEMPERATURE - Al Nord tornano in media col periodo, ancora molto calde con valori tra 35 e 41° al Centro-Sud.

