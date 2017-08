Meteo: Lucifero non perdona. Super-caldo, afa, siccità, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Continua l'ondata di caldo eccezionale portata dall'anticiclone africano Lucifero. Caldo senza precedenti sull'Italia. L'ondata di caldo portata da Lucifero, per intensità ha superato quella del 2003!

Ecco la previsione per i prossimi giorni, che saranno davvero "infernali", da Nord a Sud.



SITUAZIONE PROSSIMI GIORNI - Da Martedì 1 Agosto l'anticiclone africano Lucifero invaderà l'Italia con tutto il suo carico di temperature roventi e afa.



EVOLUZIONE - La bolla calda africana diretta verso l'Italia riuscirà a portare la colonnina di mercurio fino a 41/43° al Centro e al Nord, poi il caldo infernale si porterà anche al Sud. Roma sfiorerà i 41°, come Firenze, Bologna, Padova, Ferrara (qui fino a 43°), Rovigo e molte altre città.

La Sardegna, e nel primo weekend di Agosto e la Puglia saranno tra le regioni più colpite con punte di 45/47°nelle zone più interne.

Soltanto lungo le coste le temperature bollenti saranno mitigate dalle brezze, come in Liguria.



SICCITA' E NIENTE PIOGGIA - Con Lucifero il tempo si presenterà ampiamente soleggiato, molto caldo, afoso e le precipitazioni sembrano esser relegate soltanto ai settori alpini, e sotto forma di temporali pomeridiani abbastanza isolati. In queste condizioni la siccità si aggraverà ulteriormentesu tutte le regioni.

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ALLE STELLE - Il largo utilizzo di condizionatori e ventilatori metterà a dura prova la rete elettrica nazionale e non sono da escludersi temporanei blackout.

Notizia segnalata da iLMeteo)