Meteo: Maltempo forti piogge in Liguria, Piemonte e Lombardia sole al Sud

Weekend con piogge su molte regioni, NEVE copiosa sui monti Venti moderati/forti dai quadranti meridionali e piogge diffuse su molte regioni Come sempre, anticipiamo le previsioni per il weekend, il primo del mese di Marzo. Partiamo come sempre dalla situazione atmosferica.

SITUAZIONE - Nel corso del weekend il flusso perturbato atlantico scende di latitudine e una bassa pressione si avvicina al Mediterraneo richiamando venti meridionali su tutti i bacini.

- Maltempo al Nord, dapprima al Nordovest con forti piogge in Liguria, Piemonte e Lombardia, poi al Nordest. Maltempo diffuso su tutto l'arco alpino e prealpino con neve copiosa, sopra gli 800/900 metri al Nordovest, oltre i 1000/1200 metri al Nordest, localmente a quote più basse. Dal pomeriggio peggiora su Toscana, Umbria e Lazio con piogge e temporali, ed entro sera anche sulla Campania. Neve in Appennino, dapprima sopra i 1500 metri, poi in calo fino a 1200 metri. Più soleggiato sul resto del Sud e asciutto sui versanti adriatici centrali.- Al Nord, piogge deboli in Pianura Padana, eccetto in Piemonte dove ci sarà più sole. Pioggia e neve sopra gli 800/900 metri sull'arco alpino centro-orientale. Al Centro, instabile sulle regioni tirreniche e in Umbria con piogge sparse e locali temporali. Al Sud, piogge più probabili su Puglia centro-meridionale, Campania, Calabria, Messinese e al mattino Trapanese e Palermitano. Neve a 1200 metri su tutto l'Appennino.- Temperature che subiranno una diminuzione nei valori massimi, una crescita in quelli minimi. Venti di Libeccio e Ostro sui settori occidentali, Scirocco in Adriatico.(notizia segnalata da iLMeteo)