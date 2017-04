Meteo: Maltempo, temporali, nubifragi e neve, previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Un'intensa perturbazione atlantica investe il nostro Paese, effetti minori o assenti al Sud

E' arrivata la tanto attesa perturbazione che sta portando una lunga fase di maltempo sull'Italia, a partire dalle regioni settentrionali.

SITUAZIONE - Una perturbazione atlantica, accompagnata da venti moderati o forti di Scirocco e Ostro, investe il nostro Paese.



Mercoledì 26 - Maltempo al Nord con piogge e temporali in estensione da Ovest verso Est. Locali nubifragi sull'arco alpino e prealpino, specie della Lombardia. Peggiora anche sulla Toscana settentrionale con temporali. Soleggiato il resto del Centro e tutto il Sud.



Giovedì 27 - Il maltempo si porta anche verso le regioni tirreniche centrali e la Sardegna. Ancora piogge e temporali sparsi al Nord, precipitazioni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Ancora soleggiato il Sud e le regioni adriatiche, qui però con più nubi e locali piovaschi sulle Marche.



Venerdì 28 - Al mattino ancora instabile al Nord con locali temporali e rovesci, più diffusi sull'arco alpino, piogge anche tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania settentrionale.



NEVE - La neve tornerà ad imbiancare le Alpi a quote relativamente basse per la stagione, e sopra i 1400/1700 metri nella giornata del 26 e 27, anche sotto i 1200 metri nella giornata del 27 aprile.



TEMPERATURE - Temperature che tornano a diminuire al Centro-Nord, soprattutto dove ci saranno le precipitazioni più importanti. Clima umido. Valori più alti al Sud a causa dei venti di Scirocco.

(notizia segnalata da: iLMeteo)